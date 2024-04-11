Фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдичке» покажут на Каннском кинофестивале

Фото: Максим Платонов

Каннский международный кинофестиваль пройдет в этом году с 14 по 24 мая. Сегодня оргкомитет фестиваля объявил программу. В ней заявлено 19 кинокартин, среди которых фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдичке». Главную роль в картине сыграл Бен Уишоу, известный по комедийному сериалу «Будет больно».

«Лимонов. Баллада об Эдичке» — это экранизация биографического романа «Лимонов» французского писателя Эммануэля Каррера, посвященного жизни русского писателя и поэта Эдуарда Лимонова. На французском языке роман вышел в сентябре 2011 года. На русском языке книгу издало издательство Ad Marginem.

Год назад «Реальное время» опубликовало рецензию на эту книгу. Прочитать ее можно здесь.

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Екатерина Петрова