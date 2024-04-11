Основные средства «Раритэк Холдинга» сократились на 30%

АО «РариТЭК Холдинг» в 2023 году нарастило чистую прибыль на 371,68%, до 330 млн рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании. Однако основные средства акционерного общества на 2023 год снизились на 30,6% — до 24 млн рублей. Это на 11 млн ниже показателей 2022 года. Данный холдинг занимается внедрением газомоторной техники, а также поставкой автотехники на природном газе.

Выручка выросла на 75,53%, до 453 млн рублей, себестоимость продаж — на 31%, до 234 млн рублей. Кроме того, на 175% поднялась и валовая прибыль — ее показатели достигли 219 млн рублей (в 2022 году — 178,6 млн рублей).

Объем краткосрочных обязательств компании на конец отчетного периода возрос на 68% — с 1,12 млрд до 1,89 млрд рублей. Однако долгосрочные обязательства фирмы упали на 53% и составили 14 млн рублей, что на 16 млн меньше, чем годом ранее. Помимо этого, на 160% поднялась и дебиторская задолженность организации — до 409 млн рублей.



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Олег Исаков