Санатории Татарстана будут принимать российских космонавтов для реабилитации

Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» готовится к сотрудничеству с ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина». Республика планирует проводить послеполетную реабилитацию космонавтов на базе своих здравниц.

Переговоры с представителями центра показали, что климатическая зона Поволжья и Прикамья — оптимальное место для реабилитации. В Татарстане определили семь санаториев, которые соответствуют необходимым требованиям.

Ожидается, что в ближайшее время будет сформировано предложение для Центра подготовки космонавтов. Представители центра должны посетить санатории, чтобы оценить условия. Возможно, уже в этом году Татарстан примет первого космонавта для прохождения послеполетной реабилитации. Напомним, сегодня запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного состоялся с третьей попытки. Ранее запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» дважды отменяли.

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Разиль Самигуллин