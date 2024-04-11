Рустам Минниханов почтил память советских летчиков в Китае

В рамках рабочего визита в Китай раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил город Чанчунь, где возложил цветы к памятнику советским летчикам.

Город Чанчунь в период с 1932 по 1945 годы был оккупирован Японией и носил название Синьцзин. В августе 1945 года на аэродром города был высажен воздушный десант Забайкальского фронта, а на следующий день в город вступили части шестой гвардейской танковой армии. Так город был освобожден от многолетней оккупации.

Памятник советским летчикам — это символ вечной памяти о тех событиях. На лицевой стороне памятника имеется надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу Советского Союза». Спустя годы была добавлена надпись по-китайски: «Вечная слава советским героям. Все жители г. Чанчунь».

Имена 23 советских летчиков высечены на двух боковых сторонах памятника. В 1961 году памятник был внесен в перечень объектов культурного наследия провинции Цзилинь. Напомним, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Чанчунь провинции Цзилинь Китайской Народной Республики.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин