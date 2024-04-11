За 3 месяца в Казани произошло 258 ДТП

За первые 3 месяца 2024 года в столице Татарстана произошло 258 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 300 человек получили травмы и увечья, погибли девять участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба управление МВД России по Казани.

Также с начала года на территории города произошло 107 наездов на пешеходов, в которых 106 человек получили травмы и увечья, четверо погибли.

Ранее Госавтоинспекция по Казани сообщила о дорожно-транспортных происшествиях в городе за 10 апреля 2024 года. Всего поступило 117 сообщений о ДТП, из них два — с пострадавшими.

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Разиль Самигуллин