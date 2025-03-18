В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28, экипаж не выжил

Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области во время учебного полета, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов. На место катастрофы уже выехала поисково-спасательная группа.

— Полет выполнялся без боекомплекта, — уточнили в ведомстве.

Также к месту происшествия направлена комиссия Воздушно-космических сил. В Минобороны продолжают расследование причин крушения вертолета.