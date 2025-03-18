В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28, экипаж не выжил
Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области во время учебного полета, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов. На место катастрофы уже выехала поисково-спасательная группа.
— Полет выполнялся без боекомплекта, — уточнили в ведомстве.
Также к месту происшествия направлена комиссия Воздушно-космических сил. В Минобороны продолжают расследование причин крушения вертолета.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.