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В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28, экипаж не выжил

19:51, 18.03.2025
В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28, экипаж не выжил
Фото: Дмитрий Щипанов

Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области во время учебного полета, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов. На место катастрофы уже выехала поисково-спасательная группа.

— Полет выполнялся без боекомплекта, — уточнили в ведомстве.

Также к месту происшествия направлена комиссия Воздушно-космических сил. В Минобороны продолжают расследование причин крушения вертолета.

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