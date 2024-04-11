За сутки в Казани произошло 117 ДТП, пострадали два человека

Госавтоинспекция по Казани сообщает о дорожно-транспортных происшествиях за 10 апреля 2024 года. Всего поступило 117 сообщений о ДТП, из них два — с пострадавшими.

В одном случае причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции, а во втором — наезд на пешехода на дворовой территории. В результате оба участника ДТП получили травмы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя без прав. Также в отдел полиции были доставлены четыре гражданина по подозрению в совершении преступлений.

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Артем Гафаров