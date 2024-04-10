Путин поздравил мусульман страны с празднованием Ураза-байрама

Президент России Владимир Путин отправил поздравительное обращение мусульманам страны в связи с празднованием Ураза-байрама.

В своем сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман России, глава государства подчеркнул важность этого праздника для исламского сообщества, который символизирует радость возрождения, стремление к духовному очищению и поддержку нуждающихся.

— На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся, — сообщил президент Российской Федерации.

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Анастасия Фартыгина