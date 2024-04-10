Производство лекарственных средств в Татарстане увеличилось в 2,5 раза

Фото: Татьяна Демина

Согласно последнему докладу Татарстанстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, продемонстрировало значительный рост в начале 2024 года.

Показатели за январь увеличились на 2,5 раза относительно динамики производства, достигнув 68%. Следующий месяц, февраль, также оказался успешным для отрасли, с производством лекарственных аппаратов, увеличившимся в 3 раза.

Общая тенденция положительного роста в производстве медицинских препаратов и лекарств наблюдается с начала 2024 года. За период с января по февраль индекс производства вырос в среднем на 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако стоит отметить, что самый высокий показатель был зафиксирован в октябре 2023 года, когда динамика производства достигла 197%.



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Анастасия Фартыгина