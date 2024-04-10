В России появится Национальный словарный фонд

В России создадут Национальный словарный фонд — единый цифровой ресурс, где соберут данные словарей русского языка, созданных за последние три века, сообщают «Известия Мордовии» с отсылкой на Госдуму РФ.

Фонд будет бесплатным, общедоступным и верифицированным. Любой желающий сможет проверить правильность написания слов и постановки ударений, узнать значение одного и того же слова в разных контекстах, подобрать синоним или фразеологизм.

По мнению депутатов, создание Национального словарного фонда будет способствовать повышению уровня общей грамотности, защите и сохранению государственного языка Российской Федерации. Разработкой проекта займется Институт русского языка имени В.В. Виноградова. Первые результаты должны появиться к концу 2025 года.

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Олег Исаков