Для мероприятий БРИКС в Татарстане закупят матрасы на 13 млн рублей

В Татарстане закупят матрасы в ходе подготовки к мероприятиям в рамках БРИКС. Поставку осуществит Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

Начальная цена контракта составила 13,4 млн рублей. Матрасы и наматрасники должны быть поставлены в срок с момента заключения контракта и до 31 мая 2024 года. Всего будет поставлено 790 матрасов и 4 тысячи наматрасников.

Проведение мероприятий БРИКС намечено в Казани, столице Республики Татарстан. Это международное событие, на которое ожидают представителей стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Организация планирует развивать сотрудничество в различных сферах, включая экономику, культуру, науку и другие.

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Анастасия Фартыгина