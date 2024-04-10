В Казань прибудет поезд Минобороны «Сила в правде»

23 апреля в Казань прибудет тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». Акция проводится в поддержку героев специальной военной операции.

Посетителей ждет увлекательная экспозиция. В составе поезда есть вагон «Этих дней не смолкнет слава», где представлены образцы вооружения времен Великой Отечественной войны. В вагоне «Альянс обетованный» можно увидеть материалы, рассказывающие о преступных замыслах Украины.

Кроме того, в поезде есть тематические вагоны, посвященные Сухопутным и Воздушно-десантным войскам, Военно-морскому флоту, Воздушно-космическим силам, Департаменту культуры Минобороны России и Юнармии. Также представлен тематический вагон Главного управления кадров — «Военная служба по контракту — выбор сильных».

Посетители увидят образцы трофейного вооружения, геральдические предметы и символику вооруженных сил Украины и националистических батальонов.

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Олег Исаков