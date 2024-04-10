Участники подросткового дискуссионного клуба «ТЧК» Казанского ТЮЗа победили во Всероссийском конкурсе рецензий

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения XI Всероссийского конкурса «Пишу о театре». Среди победителей конкурса — участники подросткового дискуссионного клуба Казанского ТЮЗа «ТЧК», сообщила пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Ученица 10 класса гимназии №180 Кристина Водоватова стала лауреатом диплома первой степени за рецензии на спектакли «Омут» и «Тень» Казанского ТЮЗа. Студентка 2 курса КХУ им. Фешина Варвара Васильева-Ботвинова получила диплом второй степени за рецензию на постановку «Авиатор» Татарского государственного театра кукол «Экият». Ученицы 10 класса гимназии №33 Карина Шилякова и школы «СОлНЦе» Дарья Пронина удостоены дипломов третьей степени за работы о спектаклях «Омут» Казанского ТЮЗа и «Палата №6» Театра им. Ленсовета соответственно.

Работа ученика 11 класса гимназии №33 Амира Абдуллина о спектакле Казанского ТЮЗа «Книга силы» вошла в лонг-лист конкурса. Рецензии Кристины Водоватовой и Варвары Васильевой-Ботвиновой также были отмечены студенческим жюри.

Конкурс «Пишу о театре» проводится с целью развития интереса к театру и драматургии среди детей и молодежи, а также поддержки молодых авторов.

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Олег Исаков