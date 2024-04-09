В Казани водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка

Сегодня, 9 апреля, приблизительно в 15:01, на улице Вишневского в Казани произошло ДТП. 28-летний водитель управлял автомобилем «Шевроле Авео» и, по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате он совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ребенка госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники полиции вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

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