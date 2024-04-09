В Казани мужчины чаще женщин оставляют чаевые

Фото: Максим Платонов

В Казани мужчины чаще женщин оставляют чаевые. Первые платят в 53% случаев, а вторые лишь в 22%. На принятие решения казанцев о выплате чаевых влияет настроение человека (54%), качество оказанных услуг (37%) и наличие свободных денег (22%). Такие данные следуют из результатов опроса аналитического центра «Консоль.Про».



Респонденты из Татарстана рассказали, кому чаще всего оставляют чаевые. В топе профессий — официанты и бармены (58%). Реже опрошенные переводят бонусы таксистам (34%) и курьерам (25%). Самой обделенной категорией специалистов оказались кальянщики (1%). Чаще всего респонденты оставляют на чай 10-15% от итогового счета — такой вариант ответа выбрал каждый второй. Еще 38% поделились, что платят на чай до 10% от итогового счета.

Участники опроса назвали условия, при которых они ни в коем случае не оставят чаевые. Абсолютно неприемлемым для опрошенных оказалось хамское общение — 53% казанцев не готовы платить чаевые исполнителям, которые грубят и позволяют себе лишнее в общении с клиентом. На втором месте — неопрятный внешний вид сотрудника и флирт с его стороны, эти факторы отметили 29% и 24% респондентов, соответственно.

Опрошенные казанцы платят чаевые прежде всего за безупречное качество сервиса — такой ответ оказался самым частым (42%). Также они готовы оставлять чаевые, если сотрудник их удивит (31%) или предоставит услугу сверх обещанного (28%). Четверть (26%) респондентов отметила, что, оказавшись на месте курьера или официанта, ради чаевых они стали бы старательнее выполнять свою работу. В то же время треть (34%) не предпринимала бы никаких усилий, чтобы получить дополнительное вознаграждение.

