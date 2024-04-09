Более 1600 предпринимателей из Татарстана запустили свой бизнес с помощью социального контракта

В Татарстане реализуется инструмент поддержки начинающих предпринимателей. Жители республики могут заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или на ведение бизнеса в качестве самозанятого. При заключении социального контракта на организацию ИП или самозанятости можно получить от государства помощь в размере 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей.

Чтобы получить господдержку, необходимо составить бизнес-план. Сделать это можно на бесплатном онлайн-обучении «Азбука предпринимателя» в Центре «Мой бизнес». Обучение проходит один раз в месяц и направлено на изучение основ предпринимательства, а также составление бизнес-плана для заключения социального контракта. Регистрация на обучение проходит на цифровой платформе МСП.РФ.

Центр «Мой бизнес» проводит онлайн-обучение «Азбука предпринимателя», предназначенное специально для получателей социального контракта. В настоящее время идет второй поток обучения. Подробнее о мерах поддержки центра «Мой бизнес» Республики Татарстан можно узнать по телефону: +7(843)524-90-90.

Господдержка субъектов МСП реализуется при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, благодаря гарантийной республиканской поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес Татарстана смог привлечь за I квартал 2024 года льготное финансирование на сумму 2,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин