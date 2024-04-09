Суд отказал в удовлетворении иска после скандальной вечеринки «almost naked party» в клубе «Мутабор»

Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Юрия Рябцева к ООО «Арт Центр» (клуб «Мутабор») и ООО «Департмент Маркетинг». Истец требовал компенсировать ему моральный вред.

Подробности иска и основания для отказа в удовлетворении исковых требований не сообщаются. Известно, что Юрий Рябцев подал иск после скандальной апрельской вечеринки almost naked party, проведенной в клубе.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к ООО «Арт Центр», более известному как «Мутабор». По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.

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Разиль Самигуллин