Цены на нефть восстанавливаются после спада

Цена нефти восстанавливается после спада накануне, Brent стоит $90,57 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 8.03 мск, составляет $90,57. Это на $0,19 (0,21%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также выросли в цене. К этому времени они подорожали на $0,13 (0,15%), до $86,56 за баррель после снижения на $0,48 (0,6%), до $86,43 за баррель на предыдущих торгах.

Напомним, по итогам первого квартала 2024 года нефтегазовая отрасль пополнила российский бюджет на 2,9 триллиона рублей, увеличившись на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Разиль Самигуллин