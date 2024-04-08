«Азбука-Аттикус» судится с книжной сетью «Читай-город — Буквоед» из-за мерча

Фото: Максим Платонов

Издательская группа «Азбука-Аттикус», которая входит в издательский холдинг «Эксмо-АСТ», подала иск против пяти юридических лиц, принадлежащих книжной сети «Читай-город — Буквоед». Основанием стала продажа «контрафактной» продукции компании «Эмси», которая занимается дистрибуцией игрушек и мерча. Против компании «Эмси» издательская группа «Азбука-Аттикус» подала иск еще в декабре 2023 года с требованием признать действия по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на товарный знак «Человек-бензопила» «актом недобросовестной конкуренции».

«В основе исков с нашей стороны — претензии к неправомерному использованию объектов нашего авторского права на согласованную с японским правообладателем (компанией VME) локализацию двух логотипов манг «Магическая битва» и «Человек-бензопила». Каждая буква в данных начертаниях — это объект шрифтового искусства, созданный по заказу «Азбуки-Аттикус» художником издательства. По данным логотипам японские правообладатели прислали подтверждение в Роспатент о полном согласовании с их стороны. Компания «Эмси» зарегистрировала товарный знак с использованием именно этой художественной локализации, принадлежащей нашему издательству, чем усложнила процесс оспаривания неправомерного использования объектов авторского права для получения непосредственной коммерческой выгоды, в том числе через продажи в розничных сетях. Таким образом, ведутся параллельные процессы, с одной стороны, связанные с продажей контрафактной продукции компании «Эмси», с другой — по аннулированию зарегистрированных ими знаков», — разъяснили «Реальному времени» в пресс-службе «Азбуки-Аттикус».

«Азбука-Аттикус» уже добилась аннулирования регистрации товарного знака «Магическая битва». Предстоящий процесс касается знака «Человек-бензопила». «Данный кейс демонстрирует агрессивную политику компании «Эмси», которая, используя непростой геополитический контекст общения с зарубежными, в данном случае — с японскими правообладателями, ведет недобросовестную конкуренцию. «Эмси» паразитирует на «локомотивах» популярных книг, выпуская сопутствующие товары в категориях, в которых остальные игроки действуют законно и платят роялти правообладателям. «Эмси» получает преимущество и успевает получить прибыль, пока компании, действующие законно, решают данные проблемы в суде», — добавили в пресс-службе «Азбуки-Аттикус».

В исках против «Читай-города — Буквоеда» компания «Эмси» выступает в качестве соответчика или третьего лица. Общая сумма претензий по искам неизвестна. Сумма зафиксирована только в требованиях к ООО «Буквоед» и составляет 24 млн руб.

«Сувенирная продукция «Эмси» продавалась в магазинах сети «Читай-город». Осенью 2023 года сеть приостановила продажи продукции. Судебный процесс инициирован в рамках усиления борьбы правообладателя с контрафактной продукцией, поставляемой отдельными поставщиками», — прокомментировал «Реальному времени» представитель пресс-службы федеральной книжной сети «Читай-город».

Издательская группа «Азбука-Аттикус» и книжная сеть «Читай-город — Буквоед» принадлежат бизнесмену Олегу Новикову.

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Екатерина Петрова