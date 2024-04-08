В Республиканскую общественную экологическую приемную за неделю поступило 287 обращений

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвели итоги работы общественной приемной за прошедшую неделю. За указанный период поступило 287 сообщений о нарушениях природоохранного законодательства.

Чаще всего жители республики жаловались на несанкционированные свалки, таких обращений было 200. Инспекторы Центрального управления Минэкологии совместно с представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели санитарно-экологический объезд территории Лаишевского района и выявили 2 несанкционированные свалки строительного мусора. Информация о нарушениях была передана администрации Лаишевского муниципального района.

Также на прошлой неделе в Министерство экологии поступило 26 жалоб на качество атмосферного воздуха и 38 обращений на качество воды.

Всего же с начала года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 1213 обращений.

Министерство экологии напоминает, что обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства можно сообщить по следующим каналам связи:

по телефону (843) 267-68-67;

в интернет-приемной;

в системе «Народный контроль», категория «Экология»;

по мобильному приложению «Школьный экопатруль»;

в «Единое окно цифровой обратной связи»;

на приеме граждан, который проходит еженедельно, по вторникам. Записаться можно по телефону (843) 267-68-48.

Напомним, Госдума рассмотрит проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс от депутатов нижней палаты. Инициатива направлена на приведение статей Уголовного кодекса в соответствие с Федеральным законом «О биологической безопасности в Российской Федерации», который ввел понятие «патогенные биологические агенты».

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Разиль Самигуллин