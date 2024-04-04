Депутаты Госдумы предлагают изменения в УК РФ в связи с законом о биологической безопасности

Госдума рассмотрит проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс от депутатов нижней палаты. Инициатива направлена на приведение статей Уголовного кодекса в соответствие с Федеральным законом «О биологической безопасности в Российской Федерации», который ввел понятие «патогенные биологические агенты».

Предлагается установить, что незаконное перемещение ПБА через границу Таможенного союза или границу России является уголовно-наказуемым деянием.

По изложенным основаниям проектом федерального закона также предлагается уточнить название, диспозицию и дополнить статью примечанием, определяющим, что перечень патогенных биологических агентов для целей применения этой статьи устанавливается правительством Российской Федерации.

Помимо этого, по аналогии с другими статьями об ответственности за нарушение правил безопасности эту статью предлагается дополнить частью третьей, предусматривающей более строгое наказание в виде лишения свободы за нарушение правил обращения с ПБА, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Проект федерального закона направлен на укрепление биологической безопасности Российской Федерации и основывается на положениях федеральных законов об экспортном контроле и о биологической безопасности, а также общих требованиях к контролю за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами и технологиями.

Ранее депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). За недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.



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Разиль Самигуллин