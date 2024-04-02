Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области готов наполовину

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что участок трассы М-12 в Свердловской области протяженностью 43 км готов наполовину. Это третий этап дороги Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 до Екатеринбурга.

Дорога Дюртюли — Ачит станет важным связующим звеном трех регионов страны: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Участок федеральной трассы М-12 будет способствовать развитию экономики регионов, туризма, созданию новых предприятий и рабочих мест. Кроме того, основной транзитный транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов, а сама трасса повысит безопасность движения.

Госкомпания «Автодор» занимается строительством не только основного дорожного полотна I категории на участке в Свердловской области, но и двух развязок, пяти мостов и семи путепроводов. Работы развернуты на всех искусственных сооружениях этапа. На объекте сейчас задействованы 460 человек и 134 единицы техники.

Ранее в учениях, которые проходили на четырех участках трассы М-12 «Восток», приняли участие специалисты МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф и представители Автодора.

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Разиль Самигуллин