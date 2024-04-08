КНИТУ-КАИ закупит компьютеры и ноутбуки почти на 8 млн рублей

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) планирует обновить парк компьютерной техники в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Вуз получит 100 новых компьютеров и 3 ноутбука. Техника будет установлена в 7-м здании КНИТУ-КАИ по улице Большой Красной. В пресс-службе университета «Реальному времени» рассказали, что поставка необходима для улучшения учебного процесса студентов и преподавателей. Новая техника обновит устаревшие компьютеры и ноутбуки.

В технических требованиях к компьютерам (моноблокам) указаны следующие характеристики: диагональ экрана — 23,8 дюйма, 4 ядра, оперативная память — 8 гигабайт, тип оперативной памяти — DDR4.

Три ноутбука должны быть не менее 15,6 дюйма, с 16 ядрами, оперативной памятью не менее 16 гигабайт и типом оперативной памяти DDR5.



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Рената Валеева