Впервые за 5 лет «АК БАРС Инжиниринг» закончил с убытком

Фото: Динар Фатыхов

ООО «АК БАРС Инжиниринг» в 2023 году отработал в убыток. Чистая прибыль показала убыток в 21,9 млн рублей. Это на 229% меньше, чем в 2022 году, при прибыли в 17 млн рублей. Об этом «Реальное время» узнало из финансовой отчетности компании.

Выручка и валовая прибыль выросли на 11%, до 210 млн рублей. Себестоимость не указана.

Существенное влияние ни финансовый результат «АК БАРС Инжиниринг» оказал показатель — прибыль от продажи. Он стал убыточным впервые за последние три года и достиг 16,4 млн рублей (против 25,7 млн рублей прибыли в прошлом году). В прошлом году показатель упал на 164%.

Убыток до налогообложения составил 19,5 млн рублей (против 18,7 млн рублей прибыли в 2022 году).

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 9 млн рублей. Краткосрочные обязательства были на уровне 7,9 млн рублей (против 8,9 млн рублей).

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Рената Валеева