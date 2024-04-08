Татарстан попал в топ-10 регионов с наибольшими налоговыми доначислениями бизнесу

Фото: Луиза Игнатьева

Республика Татарстан вошла в десятку российских регионов с наибольшими налоговыми доначислениями бизнесу по итогам выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2023 году, заняв седьмую строчку с суммой более 6 млрд рублей, включая пени и штрафы. Такие цифры приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.

Еще свыше 1,6 млрд рублей налоговики доначислили предпринимателям республики в результате камеральных проверок.

Всего в 2023 году ФНС провела в РТ 1 572 188 камеральных проверки и 164 выездных. В результате последних выявили 162 нарушения.

В тройке лидеров по совокупным доначислениям значатся Москва (порядка 137 млрд рублей), Санкт-Петербург около 40 млрд рублей) и Московская область ( чуть более 31 млрд рублей).

В общем сложности по стране дополнительно собрали почти 430,5 млрд рублей налогов.

В 2023 году средняя величина налоговых доначислений и штрафов, выписанных бизнесу по итогам выездных проверок, выросла почти на треть, до рекордных 64 млн рублей без учета пеней. Общая же сумма доначислений и штрафов, назначенных бизнесу по итогам всех контрольных мероприятий — выездных и камеральных проверок, сократилась на четверть по сравнению с пиковым показателем 2022 года: с 563,4 млрд рублей до 430,5 млрд рублей, отметили аналитики FinExpertiza.

— Выездные проверки, в ходе которых инспекторы могут анализировать документы компании, а также опрашивать сотрудников и контрагентов, стали более целевыми. Визиты наносятся преимущественно тем компаниям, в отношении которых имеются предпосылки налоговых доначислений по результатам предпроверочного анализа. Поэтому при общем сокращении числа проверок их итогом в подавляющем большинстве случаев становятся доначисления налогов и штрафные санкции, — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Галия Шакирова