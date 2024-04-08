Казанский «Завод Элекон» может выплатить дивидендов на 2,5 млрд рублей

Годовому общему собранию акционеров казанского «Завод Элекон» было рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за первый квартал 2024 года. Сумма выплаты составит 2,5 млрд рублей.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию общества составит 234 рубля 46 копеек. Акционерам выплата будет произведена в безналичном порядке: путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо (в случае отсутствия сведений о банковских счетах) путем почтового перевода денежных средств.

Выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, должна быть произведена в течение 10 рабочих дней. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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Артем Гафаров