Новости бизнеса

21:53 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Татарстане цены на овощи выросли на 20%

20:43, 07.04.2024

Татарстанстат опубликовал данные о стоимости овощей в Татарстане. Согласно статистике, в феврале текущего года цены оказались на 22,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с декабрем 2023 года рост составил 9,8%.

Цены на сельскохозяйственную продукцию в целом выросли на 11,9%, при этом с декабря 2023-го изменений не произошло. Так, стоимость яиц за год увеличилась на 56,3%, но с декабря снизилась на 2%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в секторе скота и птицы: цены по сравнению с прошлым годом выросли на 23,1%, но к декабрю снизились на 2,5%.

Напомним, ранее в «Реальном времени» сообщалось, что темпы роста сельхозпродукции в Татарстане снизились на 3% с начала 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина
Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть709.1
  • Нижнекамскнефтехим105.7
  • Казаньоргсинтез105.6
  • КАМАЗ185.5
  • Нижнекамскшина81.05
  • Таттелеком1.113