В Татарстане цены на овощи выросли на 20%

Татарстанстат опубликовал данные о стоимости овощей в Татарстане. Согласно статистике, в феврале текущего года цены оказались на 22,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с декабрем 2023 года рост составил 9,8%.

Цены на сельскохозяйственную продукцию в целом выросли на 11,9%, при этом с декабря 2023-го изменений не произошло. Так, стоимость яиц за год увеличилась на 56,3%, но с декабря снизилась на 2%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в секторе скота и птицы: цены по сравнению с прошлым годом выросли на 23,1%, но к декабрю снизились на 2,5%.

Напомним, ранее в «Реальном времени» сообщалось, что темпы роста сельхозпродукции в Татарстане снизились на 3% с начала 2024 года.



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Анастасия Фартыгина