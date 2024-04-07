Темпы роста сельхозпродукции в Татарстане замедлились

Фото: Роман Хасаев

По данным Татарстанстата, в начале 2024 года динамика производства продукции сельского хозяйства снизилась.

Если в январе 2023 года рост составил 103,7%, а в феврале — 102,2%, то в январе и феврале 2024-го — показатели составили 101,3% в среднем за январь и февраль.

Показатели производства сельхозпродукции упали на 3% с начала 2024 года. Снижение темпов роста наблюдалось с середины второго квартала и до конца 2023-го, что негативно повлияло на начало 2024 года — рост есть, но он медленный.

Пик производства сельскохозяйственной продукции пришелся на середину летнего сезона, что выше среднего показателя начала 2024 года на 30%.

АГРАРИИ УШЛИ НА МИНУС 8%

Ранее на итоговой коллегии Минсельхоза РТ сообщалось, что татарстанские аграрии испытывают экономические трудности второй год подряд, хотя получают высокий урожай зерновых и рекордные объемы молока. 3,6 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн молока, 1,1 млн овощей и 1,7 млн тонн сахарной свеклы — гигантский урожай 2023 года не избавил АПК от финансовых потерь. Ценовые качели, раскачиваемые избытком зерна рекордного урожая, белорусским импортом сухого молока, и сложности с логистикой привели к неминуемому сокращению производства.



«В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было», — самокритично отзывался глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров о результатах работы АПК за прошлый год.

Засуха, обвал закупочных цен и подорожавшие кредиты привели к резкому сокращению производства сельхозпродукции — на 8%. По заказу ведомства московская консалтинговая компания ФБК подготовила антикризисную стратегию с опорой на двукратный рост ежегодных бюджетных вливаний — с нынешних 16,4 млрд рублей до 48,2 млрд рублей.



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Анастасия Фартыгина