ТЦ «Кольцо» в Казани был эвакуирован
В торговом центре «Кольцо» в Казани сработала пожарная тревога. Всех посетителей и работников эвакуировали.
На место происшествия прибыла полиция и несколько бригад скорой помощи. Очевидцы сообщают о пожарной тревоге в торговом центре. Ведется проверка.
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