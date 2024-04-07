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ТЦ «Кольцо» в Казани был эвакуирован

14:21, 07.04.2024
ТЦ «Кольцо» в Казани был эвакуирован
Фото: Реальное время

В торговом центре «Кольцо» в Казани сработала пожарная тревога. Всех посетителей и работников эвакуировали.

Людей не пускают внутрь. Реальное время / realnoevremya.ru
На месте работают пожарные, полицейские и скорая. Реальное время / realnoevremya.ru

На место происшествия прибыла полиция и несколько бригад скорой помощи. Очевидцы сообщают о пожарной тревоге в торговом центре. Ведется проверка.

Идёт проверка всей площади здания. Реальное время / realnoevremya.ru

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Рената Валеева
Происшествия Татарстан

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