С начала года организации Татарстана показали совокупный оборот в 1,6 трлн рублей

Татарстанстат представил доклад, из которого следует, что организации в Татарстане продемонстрировали совокупный оборот на сумму 1,6 трлн рублей в январе — феврале 2024 года.

В эту сумму входят организации, основным видом деятельности которых являются сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Оборот таких организаций составил в совокупности 36 миллиардов рублей.



Организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, показали оборот в размере 19 млрд рублей. Организации, работающие в сфере обрабатывающих производств, а также в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, продемонстрировали оборот в размере 240 млрд рублей. Значительный оборот также наблюдается в сфере кондиционирования воздуха с оборотом в 41,8 млрд рублей.

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Анастасия Фартыгина