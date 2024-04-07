В Китае и Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр землетрясения находился в 58 км к северо-западу от китайского уезда Куча, где проживают 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 24 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Позже в МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 460 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км. В Алма-Ате ощущались толчки интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64.



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Рената Валеева