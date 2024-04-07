Ураза-байрам в Верхнеуслонском районе: как пройдет праздник в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

10 апреля мусульмане по всей стране отметят Ураза-байрам, праздник, завершающий священный месяц Рамадан. Имам-мухтасиб Верхнеуслонского района Гали хазрат Зиганшин сообщил, как в районе проходит Рамадан и как будет проходить Ураза-байрам.

Гали хазрат сообщил, что праздничные намазы пройдут в следующих местах в следующие часы:

Верхний Услон, Вахитово, Набережные Моркваши — 5.20;

Янги Болгары — 5.30;

Введенская Слобода, Бакча Сарай, Маматкозино — 6.00;

Макулово, Кызыл-Байрак — 6.30.

— Священный Рамадан — это месяц, в который был ниспослан Коран. Мусульманам предписан в этот месяц пост. Это не только воздержание от пищи и питья от утренней зари и до захода солнца, но и ответственное отношение к духовному содержанию поста. Хвала Аллаху, из года в год в наших мечетях больше людей, особенно молодежи. Количество тех, кто соблюдает пост также увеличивается. Практически ежедневно мы проводили коллективные ифтары. Не может не радовать то, что крепнет вера, люди духовно обогащаются, их помыслы, дела и поступки направлены на благие дела. Пользуясь случаем, призываю мусульман района в оставшиеся дни до завершения месяца Рамадан соблюдать пост, совершать богоугодные дела, приходить в мечети района, — отметил Гали хазрат Зиганшин.



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