В китайских поставках куриных грудок обнаружена сальмонелла

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции от поставщика Tangshan Zhonghong из-за обнаружения в куриных грудках, произведенных в Китае, бактерии сальмонеллы.



Сальмонелла — это бактерия, которая может вызвать инфекционное заболевание сальмонеллез. Оно характеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства до развития в редких случаях сепсиса и даже летального исхода.

Бактерия может вызывать рвоту и боли в животе. В связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести ограничения на импорт продукции от поставщика с 14 апреля.

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Анастасия Фартыгина