Новости общества

15:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России появится День работника электронной промышленности

10:39, 07.04.2024

Согласно постановлению от 3 апреля 2024 года №418 в календаре профессиональных праздников России появится новая дата — День работника электронной промышленности.

Праздник будет отмечаться в первое воскресенье октября. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

С инициативой об установлении такого праздника в Правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Она была поддержана участниками отрасли.

Электронная промышленность — одна из стратегических отраслей экономики России, в которой заняты более 300 тысяч человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева
Общество

Новости партнеров

Читайте также