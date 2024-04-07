В России появится День работника электронной промышленности
Согласно постановлению от 3 апреля 2024 года №418 в календаре профессиональных праздников России появится новая дата — День работника электронной промышленности.
Праздник будет отмечаться в первое воскресенье октября. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
С инициативой об установлении такого праздника в Правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Она была поддержана участниками отрасли.
Электронная промышленность — одна из стратегических отраслей экономики России, в которой заняты более 300 тысяч человек.
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