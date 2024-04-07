В Казани потеплеет до +7 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в воскресенье, 7 апреля, ожидается пасмурная погода с прояснениями, днем пройдет дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западный 2—4 м/с.

В Татарстане прогнозируется от +1 до +6 градусов. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя.

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