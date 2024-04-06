Путин подписал законы о штрафах за самовольную замену газового оборудования и отказ впустить газовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 500 тысяч рублей за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

Также президент подписал закон, увеличивающий в пять раз штрафы за отказ пускать в квартиру сотрудников газовых служб. Напомним, что в Татарстане и других регионах России регулярно проводятся проверки газового оборудования в жилых домах.

Ранее депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). За недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов штрафы предлагается увеличить до пяти–десяти тысяч рублей. Для должностных лиц санкция составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.

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Разиль Самигуллин