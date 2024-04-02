В России повысят штрафы за недопуск газовщиков в помещения

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью 9.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). За недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов штрафы предлагается увеличить до пяти–десяти тысяч рублей. Для должностных лиц санкция составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.

Эти меры направлены на повышение безопасности использования бытового газа. По словам председателя Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон актуален и своевременен, так как многие аварийные ситуации, связанные с использованием газа в быту, происходят из-за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий.

Кроме того, документ устанавливает ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации. Также устанавливается ответственность за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.

За уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц предложено наказывать штрафом в размере пяти–десяти тысяч рублей, должностных лиц — 25—100 тысяч, а юрлиц — 200—500 тысяч рублей. Такие же штрафы предлагается ввести за непредставление специализированной организации информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за самовольный монтаж внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Проект предполагает также пятикратное повышение штрафов за отказ впускать газовщиков в жилье.

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Разиль Самигуллин