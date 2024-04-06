Казанцам представят 3 000 вакансий на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Казани 12 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В республике он будет проведен на 46 площадках одновременно.

Казанцев ждут с 10.00 до 13.00 в Культурно-спортивном комплексе «УНИКС» (ул. Профессора Нужина, д. 2). В рамках мероприятия запланированы быстрые собеседования с ведущими работодателями города, мастер-класс по самопрезентации, открытые лекции «Важность карьерной траектории в современных условиях жизни», «Ресурсы по поиску работы», профориентационный мастер-класс «Будь в ТОПе!», инклюзивная профориентационная игра «Дело жизни» и другие активности.

38 работодателей Казани представят соискателям 3 000 вакансий. Среди участников такие предприятия, как:

АО «Казанский вертолетный завод»;

АО «Завод Элекон»;

ОАО Казанский завод «Электроприбор»;

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение»;

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев»;

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»;

АО «Радиоприбор»;

АО «Нэфис Косметикс»;

АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани»;

сеть «Вкусно и точка»;

ООО «Итле китчен».

Также на ярмарке будут представлены вакансии от крупнейших банков, среди которых ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» и ПАО «АК БАРС» БАНК. Отдельные компании готовы принять на работу граждан с инвалидностью. Соискателей этой категории рассмотрят, в частности, АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани», ГК «Миррико», ООО «Агроторг» и АО «Нэфис Косметикс».

Все желающие могут принять участие в мероприятиях регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Напомним, что впервые Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в 2023 году. В двух этапах ярмарки, региональном и федеральном, приняли участие более 900 тыс. человек по всей стране, более 35 тыс. работодателей, представивших более 785 тыс. вакансий. По итогам почти более 123 тыс. соискателей были трудоустроены.

Ранее в прошлом году в Казани в рамках национального проекта «Демография» прошла Всероссийская ярмарка по трудоустройству. В первый день ее посетили 3,5 тысячи человек.

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Разиль Самигуллин