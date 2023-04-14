В Казани проходит Всероссийская ярмарка по трудоустройству — видео

Фото: скриншот

В Казани в рамках национального проекта «Демография» проходит Всероссийская ярмарка по трудоустройству. В первый день ее посетили 3,5 тысячи человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Мы сегодня видим, что наши предприятия испытывают достаточно высокую потребность в кадрах. Оборонно-промышленный комплекс сейчас наращивает свои объемы в сфере строительства, — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Кадровый голод ощущается и в сфере обслуживания. Организации общепита ищут поваров и официантов, а маркетплейсы сотрудников склада.

Свои вакансии на ярмарке предложили 40 крупных предприятий Казани. Среди них — Казанский пороховой завод, Метроэлектротранс и авиационный завод. Всего сотрудников ищут около 300 компаний со всего Татарстана.

Ярмарка пройдет и завтра, 15 апреля. Соискатели могут прийти в мраморный зал КФУ с 10:00 до 13:00.

В среднем по рынку труда в Казани соискатели оценивают сложности в плане поиска нового места работы на 7 из 10 баллов. Легче всего работу в Казани найти соискателям в возрасте от 27 до 29 лет — они оценили сложности с трудоустройством в пять баллов). Сложнее с этим у лиц предпенсионного возраста (57—59 лет), которые поставили 8,3 балла.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева