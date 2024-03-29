В Советском районе Казани будут вакцинировать собак и кошек от бешенства

Фото: Реальное время

Жители Советского района Казани смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Вакцинация будет проводиться 30 и 31 марта сотрудниками ветеринарных клиник города, сообщили в мэрии Казани.



В субботу, 30 марта, мобильный пункт будет работать в жилом массиве Чебакса. Обратиться к ветеринарам можно с 10.00 до 14.00. На следующий день, 31 марта, бригады будут работать в двух точках. С 10.00 до 12.00 горожан с питомцами будут ждать в жилом массиве Карьер на площадке около мечети «Куддус». А с 10.00 до 14.00 — в жилом массиве Нагорный по адресу: ул. Машиностроителей, 61.

— Вакцинировать следует всех кошек и собак независимо от образа жизни питомца. Это важно для предотвращения распространения болезней, которые могут передаваться от животного к человеку. Самое опасное из них — бешенство, отметили в мэрии города.

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Олег Исаков