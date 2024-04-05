В Госдуму внесен проект о защите прав автовладельцев

В Государственную думу Российской Федерации внесен проект о защите прав автовладельцев. В часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ внесут изменения о замене суток на дни для соблюдения баланса прав.

Верховный суд Российской Федерации напомнил, что срок обжалования не вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении исчисляется сутками. При этом если срок истекает в нерабочий день, то он не переносится на следующий за ним рабочий день.

На данный момент, если автовладелец получил штраф за нарушение правил дорожного движения в последние рабочие дни года, а последний день для обжалования этого штрафа выпадает на новогодние каникулы (нерабочие дни), то водитель не сможет обжаловать это решение и защитить свои права.

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Анастасия Фартыгина