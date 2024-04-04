Более 80 стран примут участие в KazanForum-2024

Представители более 80 стран подтвердили свое участие в Международном экономическом форуме KazanForum, который пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Среди них — ОАЭ, Королевство Бахрейн, Малайзия, Турция, Иран, Ливия и другие государства — члены Организации исламского сотрудничества.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что на KazanForum ожидаются участники из разных регионов России и зарубежных стран. По его словам, большое количество стран-участниц показывает высокий интерес к Казани как к площадке для выстраивания эффективных международных связей.

В рамках форума планируется проведение заседаний межправительственных комиссий России с Саудовской Аравией, Малайзией, Кувейтом, Палестиной, Узбекистаном и Таджикистаном.

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Артем Гафаров