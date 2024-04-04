В суде Казани иски на 11 млн рублей заявили родные пяти погибших на пожаре охранников

Фото: Ирина Плотникова

В Кировском райсуде Казани завершились прения по уголовному делу о пожаре на бывшей площадке Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе, где в ноябре 2020-го погибли пятеро охранников. 27 апреля с последним словом планирует выступить подсудимая — бывший директор ЧОО «Агентство безопасности» Наиля Жданова. «Жду справедливого приговора», — заявила она сегодня журналисту «Реального времени».



Ранее прокурор запросил для подсудимой 6 лет колонии общего режима, настаиваю, что вина полностью доказана по всем трем эпизодам преступлений — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 219 УК РФ), нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 143 УК РФ) и мошенничество с получением социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Также прокурор просил удовлетворить гражданские иски семей погибших охранников, которые требуют от 1 до 3 млн рублей — в сумме 11 млн.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020-го в офисном здании рядом с бывшей проходной КВЗ произошло замыкание проводки на втором верхнем этаже. Погибли пять ночевавших в корпусе охранников. Шестой — выживший — рассказал: возгорание началось с холодильника. На месте были обнаружены остатки самодельных нагревательных приборов — выделенный для проживания и дежурства охранников объект не отапливался и не был оборудован пожарной сигнализацией, извещателями и средствами тушения. Зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна наглухо блокированы металлическими решетками.

Следствием установлено — все погибшие были жителями Кукморского района и работали в «АБ» без официального трудоустройства. При этом само агентство имело официальный договор об оказании охранных услуг строительной компании, поскольку бывшая площадка вертолетного завода в Адмиралтейке была реализована под коммерческую застройку.

Особняком стоит личный эпизод Ждановой по обвинению в мошенничестве с социальными выплатами в значительном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). По версии обвинения, афера строилась на симуляции симптомов неврологического заболевания и представлении документов, содержащих недостоверные сведения о состоянии здоровья, что позволило подсудимой в течение семи лет, начиная с 2014-го, получать пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты на общую сумму более 708 тысяч рублей. Соучастницей этого преступления силовики считают врача железнодорожной больницы, ныне покойную.