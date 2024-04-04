Болгар попал в топ-30 достопримечательностей страны

Белый кремль, расположенный в городе Болгаре Республики Татарстан, стал победителем Всероссийского конкурса достопримечательностей «От южных морей до полярного края». С 1 по 31 марта россияне выбирали топ-30 локаций, которые будут включены в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше чем путешествие».

Для участия в конкурсе 89 региональных команд представили по 5 главных локаций своего субъекта. От Республики Татарстан были направлены: Болгар, остров-град Свияжск, Иннополис, Экстрим-прак «УРАМ», ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Всего жители страны отдали за локации и памятные объекты России 101 306 голосов. В ближайшее время команда «Больше чем путешествие» обновит программы маршрутов: в них будут включены новые объекты — победители конкурса. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и позволяет увидеть уникальные места нашей страны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева