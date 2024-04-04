Сенатор РФ предлагает внести изменения в законы о государственной службе

Сенатор Российской Федерации Михаил Белоусов внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения предлагается внести в федеральные законы о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, в отдельные законодательные акты Российской Федерации, о службе в федеральной противопожарной службе, о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

Суть изменений заключается в том, что лица, уголовное преследование которых по делам частного обвинения было прекращено в связи с деятельным раскаянием, смогут поступить на службу в органы внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы или уголовно-исполнительную систему Российской Федерации.

Финансово-экономическое обоснование законопроекта подтверждает, что его реализация не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и изменения финансовых обязательств государства.

Ранее в Государственную думу поступил проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который касается учета в расходах организации при определении налоговой базы расходов на оказание гуманитарной помощи.

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Разиль Самигуллин