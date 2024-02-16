В Казани реконструировали и проложили 19,4 км тепловых сетей

В 2023 году в столице Татарстана специалисты АО «Казэнерго» провели реконструкцию и прокладку 19,4 км тепловых сетей, а также ремонт 16 котельных, девяти дымовых труб и 119 единиц оборудования. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Рустам Абдулхаков.

За счет федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023 году заменены ветхие тепловые сети на 13 участках на сумму 79 млн рублей. Еще на 10 км работы проводились по региональной программе.

— При проведении работ по реконструкции и ремонту мы стремимся использовать отечественную технику. Так, в 2023 году три котлоагрегатора были заменены на современное и эффективное оборудование российского производства, — обратил внимание гендиректор «Казэнерго».

Рустам Абдулхаков также отметил, что в 2023 году предприятие построило три котельные взамен изношенных.



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