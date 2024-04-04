В Казани к саммиту БРИКС отремонтируют 21 дорогу, на Булаке установят 56 фонтанов и высадят 1 млн цветов

В рамках подготовки к саммиту стран БРИКС в Казани проведут масштабные работы по благоустройству города. На 21 участке дорог проведут ремонт дорожного полотна на сумму 3,85 млрд рублей.

На 22 участках улиц и общественных пространств отремонтируют систему освещения: установят новые светильники и опоры. Работы уже завершены на улицах Право- и Лево-Булачной, ведутся на проспекте Универсиады. По остальным объектам ведется закупка материалов и подготовительные работы. Все работы планируется завершить к концу сентября. Также запланирован ремонт ливневой канализации на улице Петербургской. Работы будут проводиться с 15 апреля до 10 июня.

Кроме того, отремонтируют несколько подземных пешеходных переходов:

у Кремлевской набережной на улице Батурина;

на улице Ташаяк;

у вокзала Казань-1;

на улице Саид-Галеева;

рядом с гостиничным торгово-развлекательным комплексом «Корстон-Казань» на улице Николая Ершова.

В переходах по улицам Саид-Галеева, Ершова и Ташаяк заменят систему электроснабжения и освещения, проведут гидроизоляцию. На сегодня завершается демонтаж конструкций.

В шести надземных пешеходных переходах заменят 13 подъемных платформ лифтов. На надземном переходе по Оренбургскому тракту завершены работы по устройству бетонных шахт. К июню 2024 года планируется закончить работы.

Помимо этого, в Казани заменят восемь общественных туалетов и установят четыре новых. Все 12 туалетов будут готовы к июню. Также отремонтируют и покрасят 21 подпорную стенку. Работы планируется начать после 15 апреля, а завершить — к маю 2024 года.