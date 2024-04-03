Волейбольный клуб «Зенит-Казань» прошел в полуфинал чемпионата России

Волейбольный клуб «Зенит-Казань», обыграв красноярский «Енисей», прошел в полуфинал чемпионата России. Второй матч в серии состоялся сегодня в Красноярске.

Казанская команда показывала уверенную игру на протяжении всего матча, однако второй сет «Зенит-Казань» выдался намного сложнее. Во втором игровом отрезке на сет-боле общий счет достиг отметки в 28:30. Однако казанская команда смогла забрать сет в свой актив при помощи подачи на вылет от Алексея Кононова. Общий счет матча — 0:3 (19:23, 28:30, 18:25)

Ранее волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Новой». Матч прошел в рамках тура PARI суперлига на стадионе Центра волейбола.

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Разиль Самигуллин