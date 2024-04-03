Мишустин: экономика страны имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом Правительства РФ в Госдуме, заявил о результатах деятельности за 2023 год. Он заявил, что, несмотря на расширение санкционного давления, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. Также премьер-министр отметил, что рост ВВП страны был вдвое выше показателей стран с развитой экономикой, сообщили «РИА Новости».

— Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало. Наоборот — расширялось. Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран, — отметил он.

Также Михаил Мишустин заявил, что безработица в России к концу 2023 года сократилась до 3%, в ЕС этот показатель оказался выше в два раза. Кроме этого, премьер-министр отметил рост показателей инвестиций в РФ — в 2023 году стал рекордным за 12 лет.

— Правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. С начала текущего года подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 триллиона рублей. Из них около половины — в 2023 году. За это время бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест, — подметил Мишустин.

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