На трассе М-7 ограничат движение из-за строительства надземного перехода

Сегодня ночью, с 3 на 4 апреля, на 884-м километре автомобильной дороги М-7 «Волга» ограничат движение в направлении Уфы. Пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщила, что причиной ограничений станет строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Ограничения будут действовать с 1 до 3 часов ночи. Днем движение автотранспорта в этом районе будет осуществляться по одной полосе.

Надземный пешеходный переход строят рядом с селом Балыклы-Чукаево в рамках транспортного коридора «Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень». Он обеспечит безопасный переход для пешеходов через скоростные участки трассы М-7.

Напомним, на устройство слоев износа на трассе М-7 «Волга» выделят 282,3 млн рублей. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 31 августа 2025 года. Заказчиком тендера выступает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона.

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Разиль Самигуллин